Roma, principio di accordo per Musso. Il portiere: “L’interesse dei giallorossi mi ha motivato” (Di martedì 16 febbraio 2021) Nella prossima stagione tra i pali della Roma potrebbe esserci Juan Musso, 26enne portiere dell’Udinese e della nazionale argentina. Stando a quanto riportato da Sportitalia, i due club in occasione della sfida di domenica avrebbero trovato un principio di accordo. Nel frattempo a parlare del proprio futuro ci ha pensato direttamente l’estremo difensore nel corso L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Nella prossima stagione tra i pali dellapotrebbe esserci Juan, 26ennedell’Udinese e della nazionale argentina. Stando a quanto riportato da Sportitalia, i due club in occasione della sfida di domenica avrebbero trovato undi. Nel frattempo a parlare del proprio futuro ci ha pensato direttamente l’estremo difensore nel corso L'articolo

kantor57 : @AzzoJacopo mia impressione; Pirlo a Roma usò più o meno lo stesso principio e di fatto ebbe tutte le occasioni per… - Notiziedi_it : Principio incendio su bus Atac a Roma, nessun ferito - infoitsport : Roma, sempre più Musso per la porta: principio di accordo con l'Udinese - stirone99 : RT @Luca_Cilli: La #Roma in via informale ha trovato un principio d'accordo con l'Udinese per #Musso. In vista della prossima stagione i gi… - M_Palmi98 : RT @BandieraInter: ?? Attenta #Inter: sorpasso della #Roma per #Musso. #calciomercato [@tvdellosport] -