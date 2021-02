Roma, le mani della ‘ndrangheta sullo spaccio (e non solo) nella Capitale: 33 persone arrestate (Di martedì 16 febbraio 2021) Una vasta operazione antimafia è in corso dalle prime luci dell’alba, nelle province di Roma, Reggio Calabria, Venezia e Grosseto. I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coadiuvati dai comandi dell’Arma territorialmente competenti, stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, che dispone l’arresto per 33 persone indagate. Le accuse sono, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, cessione e detenzione ai fini di spaccio, estorsione aggravata dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni, detenzione e porto abusivo di armi. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 febbraio 2021) Una vasta operazione antimafia è in corso dalle prime luci dell’alba, nelle province di, Reggio Calabria, Venezia e Grosseto. I Carabinieri del Comando Provinciale di, coadiuvati dai comandi dell’Arma territorialmente competenti, stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale disu richiestaProcuraRepubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, che dispone l’arresto per 33indagate. Le accuse sono, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, cessione e detenzione ai fini di, estorsione aggravata dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni, detenzione e porto abusivo di armi. Leggi ...

