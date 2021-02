Roma, Fienga vicino al rinnovo di contratto: la situazione (Di martedì 16 febbraio 2021) L’amministratore delegato della Roma Guido Fienga sarebbe vicino al rinnovo di contratto. I retroscena legati al dirigente giallorosso Secondo quanto ricostruito da Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato della Roma Guido Fienga sarebbe vicino al rinnovo di contratto. La proprietà dei Friedkin ha apprezzato il lavoro svolto nel periodo di transizione dalla gestione Pallotta e proprio per questo motivo vuole dare continuità al suo apporto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) L’amministratore delegato dellaGuidosarebbealdi. I retroscena legati al dirigente giallorosso Secondo quanto ricostruito da Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato dellaGuidosarebbealdi. La proprietà dei Friedkin ha apprezzato il lavoro svolto nel periodo di transizione dalla gestione Pallotta e proprio per questo motivo vuole dare continuità al suo apporto. Leggi su Calcionews24.com

