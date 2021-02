Roma | auto precipita dal viadotto della Farnesina | morto il conducente

(Di martedì 16 febbraio 2021) Tragico incidente nel pomeriggio a, zona. Un uomo di 51 anni, a bordo di una Opel Astra, èto dalschiantandosi su via degli Orti. Ilsul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Italia Sera.

La vittima aveva 51 anni Incidente mortale a, in zona Farnesina, nel primo pomeriggio di oggi. La vittima è un rumeno di 51 anni, residente nella Capitale. L'uomo, alla guida di una Opel Astra, è precipitato dal viadotto schiantandosi su ...La tragedia si è consumata intorno alle 16.30 in in via degli Orti della Farnesina a. Secondoq quanto si apprende, l'uomo a bordo della sua, un'Opel Corsa, stava percorrendo la strada nei ...