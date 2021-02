Rocio dedica d’amore a Raoul Bova | Bellissimi in uno scatto al mare

Leggi su solonotizie24

(Di martedì 16 febbraio 2021)– Solonotizie24Gli anni passano e l’amore traMunoz Morale ediventa sempre più forte, come dimostrato dal modo in cui la coppia racconta la loro unione sui social, qui dove è stato pubblicato un post dall’attrice spagnola nel quale racconta la sua idea di amore e passione.Munoz Morales è arrivata in Italia per amore, un sentimento travolgente che l’ha spinta a lasciare la città che aveva sempre considerato casa per giungere dove la persona amata viveva. La relazione conin primo momento ha fatto discutere vari magazine di cronaca rosa ma in pochissimo tempo ha incantato i fan, e non solo, grazie alla forte passione che li ha sempre uniti. Non a caso, ecco che oggi ...