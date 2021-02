Rocco Casalino | nuova vita per l’ex portavoce del governo Conte È lui | in diretta tv | a spiegare tutto

(Di martedì 16 febbraio 2021) Mario Draghi “persona di alto profilo”, Giuseppe“diverso da tutti gli altri leader”, Alessandro Di Battista “un amico a cui chiedo di riflettere”, Matteo Renzi autore di attacchi che valgono “una medaglia”.delpresidente del Consiglio Giuseppe, risponde alle domande di Lilli Gruber a Otto e mezzo. “Il presidente Draghi è una persona di alto profilo che deve affrontare una situazione non facile, e per il bene dell’Italia gli voglio fare gli auguri. Ilè sostenuto da una maggioranza molto variegata, spero non troppo litigiosa, visto quello che negli ultimi giorni sta venendo un po’ fuori. Io gli consiglierei di parlare di più, perché il suo silenzio può essere un problema, facendo venire fuori un’immagine litigiosa del ...

è uscito da vincente o da perdente da questa sua esperienza politica? Gli italiani se lo chiedono e non solo quelli che la politicano la masticano e la commentano ma anche tutti quelli ...In promozione per il libro appena pubblicato,(portavoce dell'ex premier Giuseppe Conte), ospite di Lilli Gruber e poi di Nicola Porro, era il personaggio chiave di giornata. Ma c'era in primo piano anche Christiane Filangieri, che ...È già pronto a tornare in pista, Rocco Casalino , ex potentissimo portavoce dell'ex premier Giuseppe Conte. Le offerte sul tavolo ...Da portavoce di Giuseppe Conte a megafono di se stesso. Rocco Casalino ha cambiato ruolo (oltre che prospettiva): dopo l’esperienza a Palazzo Chigi, conclusasi nei giorni scorsi, l’ex funzionario di g ...