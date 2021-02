Rocco Casalino imperversa in tv e “minaccia” gli italiani: «Mi vedrete ancora» (video) (Di martedì 16 febbraio 2021) La speranza c’era, tanto che in molti l’avevano salutato come un primo risultato di cui gioire, comunque fossero andate le cose. Ma anche l’idea che il governo Draghi ci avesse liberato di Rocco Casalino è durata il giro di pochi giorni. L’ex portavoce di Giuseppe Conte, infatti, archiviato il protagonismo a Palazzo Chigi e dintorni, ha preso a imperversare in tv, con ospitate che hanno l’obiettivo a breve termine di promuovere il suo libro, Il Portavoce. Ma che sembrano celare anche un preoccupante schema a più lunga durata: non mollare il centro della scena in vista di una futura permanenza stabile. Rocco Casalino sparge “terrore” in tv Solo ieri sera Casalino è stato ospite sia di Lilli Gruber a Otto e mezzo, sia di Nicola Porro a Quarta Repubblica. L’ex portavoce ha elargito ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 febbraio 2021) La speranza c’era, tanto che in molti l’avevano salutato come un primo risultato di cui gioire, comunque fossero andate le cose. Ma anche l’idea che il governo Draghi ci avesse liberato diè durata il giro di pochi giorni. L’ex portavoce di Giuseppe Conte, infatti, archiviato il protagonismo a Palazzo Chigi e dintorni, ha preso are in tv, con ospitate che hanno l’obiettivo a breve termine di promuovere il suo libro, Il Portavoce. Ma che sembrano celare anche un preoccupante schema a più lunga durata: non mollare il centro della scena in vista di una futura permanenza stabile.sparge “terrore” in tv Solo ieri seraè stato ospite sia di Lilli Gruber a Otto e mezzo, sia di Nicola Porro a Quarta Repubblica. L’ex portavoce ha elargito ...

