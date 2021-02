Rocco Casalino da Lilli Gruber: “Ho fatto fatica ad accettare la mia omosessualità” (Di martedì 16 febbraio 2021) L’ex portavoce di Giuseppe Conte si è raccontato Rocco Casalino, discusso ex portavoce di Giuseppe Conte, si è quasi commosso durante la cerimonia della campanella quando c’è stato il passaggio di consegne tra il premier uscente e Mario Draghi. Ora cosa farà? Questa è la domanda che gli pone Lili Gruber che lo ha ospitato durante la puntata di ieri sera, su La7, di “Otto e Mezzo”. Casalino non si sbilancia parla di offerte arrivate su vari fronti e anche su quello televisivo, un ambiente da cui “proviene” ma che rappresenta quasi una macchia nel suo passato (per la partecipazione al “Grande Fratello Vip”). Il fatto che usino sempre la mia esperienza al Grande Fratello per attaccarmi mi ferisce, perché ho partecipato al reality 20 anni fa. Se avessi ucciso qualcuno 20 anni fa, avrei già scontato ... Leggi su 361magazine (Di martedì 16 febbraio 2021) L’ex portavoce di Giuseppe Conte si è raccontato, discusso ex portavoce di Giuseppe Conte, si è quasi commosso durante la cerimonia della campanella quando c’è stato il passaggio di consegne tra il premier uscente e Mario Draghi. Ora cosa farà? Questa è la domanda che gli pone Liliche lo ha ospitato durante la puntata di ieri sera, su La7, di “Otto e Mezzo”.non si sbilancia parla di offerte arrivate su vari fronti e anche su quello televisivo, un ambiente da cui “proviene” ma che rappresenta quasi una macchia nel suo passato (per la partecipazione al “Grande Fratello Vip”). Ilche usino sempre la mia esperienza al Grande Fratello per attaccarmi mi ferisce, perché ho partecipato al reality 20 anni fa. Se avessi ucciso qualcuno 20 anni fa, avrei già scontato ...

HuffPostItalia : Rocco Casalino: 'Con Conte alle elezioni si farebbero cose incredibili' - OttoemezzoTW : #ottoemezzo Rocco #Casalino, il portavoce. Con @roccocasalino, @AndreaScanzi del @fattoquotidiano e… - La7tv : #ottoemezzo Rocco Casalino: 'Il dualismo tra Conte e Di Maio è stato sempre alimentato non so da chi. Luigi Di Maio… - BabbaiFabry : RT @Michele_Arnese: 'Essere attaccato da Renzi per me è una medaglia al valore', dice Rocco Casalino nel salotto di Lilli. - Marina5116 : RT @antoniettampa: Devo confessarvi la mia simpatia per Rocco Casalino.Colpa dei vostri commenti oscenamente omofobi e classisti. Mi sta si… -