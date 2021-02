Roberto Cingolani: partito politico, orientamento e chi è il nuovo ministro (Di martedì 16 febbraio 2021) Roberto Cingolani è uno dei nuovi ministri, in quota “tecnici”, del Governo Draghi. Prenderà le redini del nuovo dicastero della Transizione ecologica fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle. Uno sguardo al profilo e alla carriera del membro di punta dell’esecutivo guidato dall’ex Presidente della BCE. Roberto Cingolani: tra Bari e Giappone Roberto Cingolani è nato nel 1961 a Milano, insieme alla famiglia si trasferisce a Bari dove si conseguirà la laurea in Fisica nel 1985 e un dottorato nel 1988. Si perfezionerà alla Normale di Pisa prima di trasferirsi in Germania all’autorevole Società Max Planck sotto la direzione del Premio Nobel per la Fisica Klaus Von Klitzing. Stava per trasferirsi all’Università di Tokyo ma la prematura morte del padre lo ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 16 febbraio 2021)è uno dei nuovi ministri, in quota “tecnici”, del Governo Draghi. Prenderà le redini deldicastero della Transizione ecologica fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle. Uno sguardo al profilo e alla carriera del membro di punta dell’esecutivo guidato dall’ex Presidente della BCE.: tra Bari e Giapponeè nato nel 1961 a Milano, insieme alla famiglia si trasferisce a Bari dove si conseguirà la laurea in Fisica nel 1985 e un dottorato nel 1988. Si perfezionerà alla Normale di Pisa prima di trasferirsi in Germania all’autorevole Società Max Planck sotto la direzione del Premio Nobel per la Fisica Klaus Von Klitzing. Stava per trasferirsi all’Università di Tokyo ma la prematura morte del padre lo ...

fattoquotidiano : IL NUOVO MINISTRO È un incantatore di serpenti, Roberto Cingolani. Il Recalcati della scienza: in un Paese di scars… - minambienteIT : Roberto Cingolani è il nuovo Ministro dell’Ambiente (assumerà la denominazione di Ministro per la Transizione Ecol… - Unibocconi : .@vitt61 #alumnusbocconi e membro comitato esecutivo, Marta Cartabia, professoressa, Roberto Cingolani @LDO_CTIO, a… - Loredanataberl1 : RT @repubblica: Roberto Cingolani saluta i lettori di Green&Blue: 'Ecco le 6 priorità per l'ambiente' - Dionigi64 : RT @gbarbacetto: Chi è Roberto Cingolani @LDO_CTIO, il “tecnico” amico di @matteorenzi che aveva finanziamenti a pioggia #Sloweb https://t.… -