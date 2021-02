Roberto Cingolani nuovo ministro della transizione ecologica. Ecco il manifesto per la sobrietà digitale che ha scritto sull’Espresso (Di martedì 16 febbraio 2021) Il fisico neo titolare del dicastero: "Non dobbiamo rinunciare alla tecnologia. Ma è bene sapere che ogni azione digitale ha una conseguenza sull’ambiente. Un esempio? Dispositivi, server e reti producono il doppio di Co2 del traffico aereo" Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 16 febbraio 2021) Il fisico neo titolare del dicastero: "Non dobbiamo rinunciare alla tecnologia. Ma è bene sapere che ogni azioneha una conseguenza sull’ambiente. Un esempio? Dispositivi, server e reti producono il doppio di Co2 del traffico aereo"

fattoquotidiano : ROBERTO CINGOLANI Il neo-ministro e quella convenzione di ricerca col Cnr [di @lauramarg] - Agenzia_Ansa : Il neoministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani indica le sei priorità per il futuro ecologico dell'… - Valessiabi : RT @glfelicetti: .@LAVonlus con 60 associazioni Federazione Associazioni Diritti Animali e Ambiente chiede incontro a Presidente #MARIODRAG… - jacopopaoletti : RT @Angi_tech: ?????? Ministero per la transizione ecologica, obiettivi e programmi per la sfida da vincere di #RobertoCingolani #Energia, Eco… - SignorAldo : RT @Angi_tech: ?????? Ministero per la transizione ecologica, obiettivi e programmi per la sfida da vincere di #RobertoCingolani #Energia, Eco… -