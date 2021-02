Rixi Lega a iNews24 | “Chiusura impianti | bomba a orologeria del Conte-bis contro il governo Draghi”

(Di martedì 16 febbraio 2021) L’ex sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del1, attacca il ministro Speranza per laimposta aglisciistici fino al 5 marzo: “Ha gettato nel panico gli imprenditori e ha affossato l’economia della montagna”. Sulle polemiche innescate da Salvini nei confronti del Cts, il deputato leghista non ha dubbi: “Ha L'articolo proviene da Inews.it.

LegaCamera : Radio > Radio Radio | Edoardo Rixi, Deputato Lega - Salvini Premier > MARTEDÌ 16 FEBBRAIO | ore 19:10 | 'Radio Radi… - LegaSalvini : Radio > Radio Radio | Edoardo Rixi, Deputato Lega - Salvini Premier > MARTEDÌ 16 FEBBRAIO | ore 19:10 | 'Radio Radi… - TonusAldo : RT @LegaCamera: TV > RaiNews24 | Edoardo Rixi, Deputato Lega - Salvini Premier > LUNEDÌ 15 FEBBRAIO | ore 14:45 | 'Rainews24' | Hashtag: #r… - TonusAldo : RT @LegaSalvini: TV > RaiNews24 | Edoardo Rixi, Deputato Lega - Salvini Premier > LUNEDÌ 15 FEBBRAIO | ore 14:45 | 'Rainews24' | Hashtag: #… - LPincia : RT @LegaChiavari: Stop allo sci, Rixi (Lega): “Rimborsi certi e immediati, cancellare il metodo Conte, serve un cambio di passo e rispetto… -

Ultime Notizie dalla rete : Rixi Lega

Genova24.it

I candidati die Forza Italia Per quanto riguarda la, Matteo Salvini cercherà in tutti i ... Alle Infrastrutture, invece, potrebbe fare il suo ritorno Riccardo, proprio come ai tempi ...... la ripartizione potrebbe esser così: 13 al M5S, 7 ciascuno a Pd,e Forza Italia, 2 a Italia ... Edoardopotrebbe tornare alle Infrastrutture, dove c'è già stato ai tempi del Conte - 1. Mentre ...Intervista al deputato della Lega, Edoardo Rixi, sulla chiusura degli impianti sciistici e sulla fase politica attuale.Ora è il momento di decidere i sottosegretari del governo Draghi: chi verrà selezionato? Come se li divideranno i partiti?