Rivoluzione Esa | per la prima volta cerca astronauti anche tra i disabili

(Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – L’Agenzia spaziale europea (Esa) cerca nuovi astronauti: selezione aperta dal 31 marzo al 28 maggio 2021. Con una novità unica al mondo: saranno accettate le candidature anche di persone disabili. Parastronaut Project, così si chiama la selezione dedicata, “nasce dal desiderio di utilizzare al massimo le risorse, se non riusciamo ad attingere a tutte le risorse possibili stiamo facendo un danno– ragiona l’astronauta italiano del corpo Esa Luca Parmitano, nella conferenza stampa di presentazione per il reclutamento di nuovi astronauti- Esiste personale qualificato che finora non ha avuto modo di accedere al volo umano spaziale“.

