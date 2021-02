matteosalvinimi : #Salvini: Se c'e' di mezzo la salute dei nostri figli, il lavoro di milioni di autonomi e partite Iva, dei lavorato… - orizzontescuola : Ritorno a scuola, gli studenti bocciano il piano: paura del contagio covid e dei trasporti ancora affollati - Dustycrophoppe5 : @sararigby7 @claraspada @CogoniDaniele @_LeChat_Noir A scuola pensavano che, quando sparivo per controlli medici, i… - lofimiss : orco diso domani ritorno a scuola e non ho fatto un cazzooo basta procrastinare giulia fermati - siciliafeed : Scuola, l’assessore Lagalla in visita al liceo Garibaldi di Palermo: “Il ritorno in classe rimane al 50%” -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno scuola

E ancora: "La politica almeno per i mesi davanti deve usare il tempo per risolvere i problemi, le tre grandi emergenze salute, lavoro,alla vita". Per il resto, conclude, "ho una ...... potrebbe fare, ma non è così scontato trasferirlo in un contesto come quello dello ... Ma a questo punto non sarebbe nemmeno da scartare l'ipotesi di unalla produzione, con l'acquisto di ...Il rientro a scuola al 100% è un obiettivo difficile da raggiungere mentre si discute del rischio connesso alla variante inglese del coronavirus. "Tornare a scuola al 100% è un obiettivo che ci poniam ...Con l’ordinanza numero 412, pubblicata pochi minuti fa in Albo Pretorio, il sindaco Peppe Jossa ha decretato la sospensione delle attività didattiche in presenza presso tutti gli istituti scolastici, ...