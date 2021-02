Risultati ottavi Champions League LIVE | gli aggiornamenti in diretta

(Di martedì 16 febbraio 2021) delle sfide valide per glidella massima competizione europea A poco più di due mesi di distanza dall’ultima volta, torna finalmente la UEFA. Martedì 16 e mercoledì 17 febbraio si giocheranno infatti le partite del primo turno deglidi finale. Si inizia martedì sera con due grandi sfide: Barcellona e PSG si sfideranno al Camp Nou a 4 anni di distanza dalla “remontada” con il 6-1 dei catalani sui parigini nel 2017. L’altra partita è quella tra Lipsia erpool, che si sfideranno a Budapest a causa delle limitazioni sui viaggi dovute al Covid. Mercoledì sera sarà invece il turno della Juventus, che giocherà l’andata deglisul campo del Porto, l’Estadio do Dragao. Nella stessa giornata giocheranno Siviglia e Borussia Dortmund al Sanchez Pizjuan, ...

La Champions League è tornata e si parte fortissimo con due tra i più belli di finale. Al Camp Nou si gioca Barcellona - Psg , con Messi che sfida Mbappé (Neymar invece è infortunato). I blaugrana devono riscattare l'incredibile eliminazione della scorsa stagione con l'... tra i tanti problemi interni e che stentano ad arrivare in maniera continua.