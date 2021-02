Risultano 3 580 i vaccinati contro il Covid oggi in Piemonte | il totale è 292 413 | pari all' 86 | 3% delle 338 650 dosi disponibili

(Di martedì 16 febbraio 2021) 136.969 in tutto le richieste arrivate finora: 37.117 dal personale docente e non docente sul portale www.iltivaccina.it e 99.852 inserite dai medici di famiglia, sull'apposita piattaforma ...

VACCINO ANTI - COVID Sono 3.le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all'Unità di crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A 747 è stata somministrata la seconda dose. Dall'inizio ...... i clinicamente guariti 1.806, mentre calano le persone in isolamento che oggiessere 9. 14.198 a Trieste, 32.300 a Udine, 16.254 a Pordenone, 8.a Gorizia e 856 da fuori regione.3.580 le persone che hanno ricevuto il vaccino anti-Covid oggi in Piemonte, prosegue con successo raccolta adesioni nuova fase campagna vaccinale ...Le dosi saranno sorvegliate ventiquattro ore su ventiquattro dalle telecamere mentre in caso di effrazione scatterà l’allarme in tre punti dello stabilimento Mentre gli anziani, infatti, dovranno atte ...