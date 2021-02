Ristorante aperto solo per lui Giudice di Salvini viola il lockdown (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Giudice Nunzio Sarpietro, quello del caso Gregoretti che vede come imputato Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona per aver impedito nel luglio 2019 lo sbarco di 131 migranti, a bordo della nave della Guardia Costiera Gregoretti, ha violato le norme anti Coronavirus Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 16 febbraio 2021) IlNunzio Sarpietro, quello del caso Gregoretti che vede come imputato Matteo, indagato per sequestro di persona per aver impedito nel luglio 2019 lo sbarco di 131 migranti, a bordo della nave della Guardia Costiera Gregoretti, hato le norme anti Coronavirus Segui su affaritaliani.it

Bianca34874951 : RT @fogna_la: #Ricciardi lo promette: non mi dimetterò, fino a quando resterà aperto anche solo un ristorante, un bar o l'ultima solitaria… - Affaritaliani : Ristorante aperto solo per lui. Giudice di Salvini viola le norme anti-Covid - TruIeeIy : RT @b_baolo: Genova, mille in piazza contro la chiusura di ristoranti e bar. Corteo in viale Brigate Partigiane, traffico bloccato https://… - antbar12 : RT @b_baolo: Genova, mille in piazza contro la chiusura di ristoranti e bar. Corteo in viale Brigate Partigiane, traffico bloccato https://… - qn_lanazione : 'Ho aperto i miei ristoranti e vi spiego perché' #Viareggio #Versilia -