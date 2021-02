Rissa tra ragazzini sul lungomare di Napoli | 15enne ferito | clienti in fuga dai ristoranti

ZZiliani : Il Palazzo che copre le sue vergogne: dalle più misere, come la rissa da portineria tra #Agnelli e #AntonioConte, a… - nomesandro : Mi piacciono le alici e vado pazzo per la Nutella. Una volta mi è capitato di mangiarle insieme: ancora vomito. Ci… - kisskissnapoli : Attimi di paura sul lungomare di #Napoli ?? - repubblica : Napoli, rissa tra minori senza mascherina sul lungomare: c'è un ferito - partenopeoswiss : RT @mattinodinapoli: Rissa tra ragazzini sul lungomare di Napoli, 16enne ferito: clienti in fuga dai ristoranti -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa tra

Un 16enne è rimasto ferito ad una mano con un'arma da taglio in unaragazzini avvenuta in Via Partenope sul lungomare di Napoli; il minorenne è stato medicato in ospedale. I clienti che erano nei locali della zona e in strada sono fuggiti spaventati. La ...Due offerte approfondimento Vaccino Covid, scontroRegioni e Aifa sugli acquisti autonomi Zaia ... non cerchiamo la, portiamo in dote 27 milioni di dosi . Semmai si concretizzerà questa ...Una banda di ragazzini ha scatenato una rissa e ha aggredito un automezzo del 118 in via Partenope, gli agenti hanno sedato la rissa ...L’allarme di Confesercenti: la città è abbandonata al suo destino, non ci sono controlli, chiediamo un incontro con le autorità per tutelare la sicurezza delle attività commerciali del lungomare ...