Riparte la Champions League | la carica delle pretendenti | Bayern in pole

ilgiovanemassi : RT @delinquentweet: Oggi riparte la Champions League con le prime due partite degli ottavi di finale. Sotto con i vostri pronostici. https… - ManlioManno : @gr_grim Aggiungerei che oggi riparte la champions league dove i Francesi volano in Spagna, che a quanto dicono i m… - delinquentweet : Oggi riparte la Champions League con le prime due partite degli ottavi di finale. Sotto con i vostri pronostici. - valerionicastro : RT @delinquentweet: Con le prime due partite in programma oggi, riparte la #ChampionsLeague Abbiamo provato a capire quali sono le 3 squad… - emanuel8__ : RT @alesalv17: Tg 5: 'Domani riparte la Champions, l'Inter davanti alla TV' Ho sputato la cena -

Ultime Notizie dalla rete : Riparte Champions

LaLeague della Juventusdal Porto, avversario dei bianconeri negli ottavi di finale. Un appuntamento da non fallire assolutamente per la squadra di Pirlo dopo la scorsa eliminazione ...OPORTO (PORTOGALLO) - Dopo il ko in campionato contro il Napoli (1 - 0), la JuvedallaLeague, dove agli ottavi di finale dovrà vedersela contro il Porto di Sergio Conceicao. Il tecnico dei bianconeri ha parlato della gara d'andata in programma mercoledì alle 21 ...Andrea Pirlo come ad ogni vigilia, ha parlato in conferenza stampa. Ecco di seguito le sue dichiarazioni. Conferenza stampa Pirlo, le parole del tecnico. SUL PORTO –“Che tipo ...Il tecnico bianconero: “La Champions è un sogno, un obiettivo di inizio stagione e non ne molliamo nessuno. Anche in campionato ci siamo”. Sulla partita: “Sono molto bravi a difendersi e ripartire, do ...