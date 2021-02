Riparte la Champions League | dove vedere le partite in tv

(Di martedì 16 febbraio 2021), eccoin tv ledi stasera. Il big match Barcellona-Psg in chiaro su Canale 5la. Come ogni anno, a qualche settimana dall’arrivo della primavera, è tempo di ottavi di finale. E’ la parte più interessante del torneo. Questa sera sono in programma due. Si tratta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ilgiovanemassi : RT @delinquentweet: Oggi riparte la Champions League con le prime due partite degli ottavi di finale. Sotto con i vostri pronostici. https… - ManlioManno : @gr_grim Aggiungerei che oggi riparte la champions league dove i Francesi volano in Spagna, che a quanto dicono i m… - delinquentweet : Oggi riparte la Champions League con le prime due partite degli ottavi di finale. Sotto con i vostri pronostici. - valerionicastro : RT @delinquentweet: Con le prime due partite in programma oggi, riparte la #ChampionsLeague Abbiamo provato a capire quali sono le 3 squad… - emanuel8__ : RT @alesalv17: Tg 5: 'Domani riparte la Champions, l'Inter davanti alla TV' Ho sputato la cena -

Ultime Notizie dalla rete : Riparte Champions

LaLeague della Juventusdal Porto, avversario dei bianconeri negli ottavi di finale. Un appuntamento da non fallire assolutamente per la squadra di Pirlo dopo la scorsa eliminazione ...OPORTO (PORTOGALLO) - Dopo il ko in campionato contro il Napoli (1 - 0), la JuvedallaLeague, dove agli ottavi di finale dovrà vedersela contro il Porto di Sergio Conceicao. Il tecnico dei bianconeri ha parlato della gara d'andata in programma mercoledì alle 21 ...(askanews) - Ripartire dopo la sconfitta nell'ultimo turno di campionato contro il Napoli e puntare ad un risultato che possa indirizzare positivamente la doppia sfida con il Porto in Champions League ...Riparte la Champions League con tante pretendenti e il fattore sorpresa. Su tutti, però, i tedeschi restano favoriti. Bayern Munchen (MANU FERNANDEZ/POOL/AFP via ) Ri ...