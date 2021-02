Rio De Janeiro | in migliaia ai party illegali di carnevale dalle spiagge alle favelas | centinaia di arresti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 febbraio 2021) Vista la pandemia, quest’anno le autorità avevano vietato qualsiasi festeggiamento dinel Paese, cancellando anche la tradizionale parata delle scuole di samba a Rio per la prima volta dal 1932. Ma nella città brasiliana la festa non si è fermata edi persone hanno infranto le regole contro la diffusione del Covid-19 partecipando adi. Insono stati arrestati, scrive il Guardian. Soltanto sabato la polizia ha fatto irruzione nel Jockey Club, un noto locale di Rio, fermando 200 persone. Anche all’alba di ieri balli affollatissimi erano ancora in corso nelledi Cidade de Deus, nella zona ovest della metropoli, e nel Complexo da Maré (nord), secondo le immagini trasmesse da un elicottero della TV Globo. ...