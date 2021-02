Rihanna sfodera un Senza veli social da 8 milioni di like

(Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo aver chiuso la sua linea di moda Fenty,è rimasta letteralmente in mutande. La popstar e imprenditrice ha infatti allietato il San Faustino dei follower single con unda capogiro, che in poche ore ha sfondato il muro degli 8di. Ad impreziosire il décolleté nudo di Riri solo perle e gioielli, che rendono lo scatto ancora più sexy e intrigante. “Quando Popcaan mi dice: Ragazza, non voglio che indossi nessuna lingerie per me stasera”, commenta lei a margine della foto, chiamando in causa il dj giamaicano e citando un verso della sua “Naked”. Tra le tante reazioni anche quelle di colleghi e amici vip, come l’attrice Issa Rae che chiede maliziosa: “I boxer arrivano con il corpo?”. “Stai scherzando!!!!!”, commenta invece la comica Carly Aquilino, mentre il fotografo ...

