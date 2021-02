Riaperture palestre, bar e ristoranti la sera: la situazione in attesa del governo Draghi (Di martedì 16 febbraio 2021) Quando riapriranno le palestre? Quando bar e ristoranti potranno avere aperture sera? Sono domande particolarmente attuali, se si considera che si parla di settori economici che hanno una certa rilevanza e che sono stati messi in ginocchio dalle norme necessarie per contenere il contagio da coronavirus. Le risposte, però, non possono essere ancora precise, tenuto conto che sul futuro andranno incidere molteplici aspetti. E, ad oggi, la parola più ricorrente rispetto agli approfondimenti sul tema Riaperture è «ipotesi». Segno che c'è ancora da attendere prima di poter individuare la via che si sceglierà di intraprendere a livello governativo. Nuovo Dpcm? Non è detto Il primo punto da cui partire è la situazione attuale a livello ufficiale. Al momento c'è in vigore un Dpcm che resterà valido fino al ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 16 febbraio 2021) Quando riapriranno le? Quando bar epotranno avere aperture? Sono domande particolarmente attuali, se si considera che si parla di settori economici che hanno una certa rilevanza e che sono stati messi in ginocchio dalle norme necessarie per contenere il contagio da coronavirus. Le risposte, però, non possono essere ancora precise, tenuto conto che sul futuro andranno incidere molteplici aspetti. E, ad oggi, la parola più ricorrente rispetto agli approfondimenti sul temaè «ipotesi». Segno che c'è ancora da attendere prima di poter individuare la via che si sceglierà di intraprendere a livello governativo. Nuovo Dpcm? Non è detto Il primo punto da cui partire è laattuale a livello ufficiale. Al momento c'è in vigore un Dpcm che resterà valido fino al ...

sconticchio : @lostehuelche @CristinaDragani @MMmarco0 Scusate ma di quali riaperture parla Crisanti? Cinema chiusi teatri chiusi… - Levis_Of : Speriamo bene! - pelias01 : RT @Andrea_V_73: #Regioni, divieto di spostamento fino al 5 marzo, poi riaperture graduali di #cinema e #palestre @sole24ore @lauranaka @M… - mitsouko1 : RT @repubblica: 'La terapia più efficace sarebbe un #lockdown totale per altri due mesi. Ma non ce lo possiamo permettere'. #Miozzo del #Ct… - Evanghelu : Ridicola la proposta di Nello Musumeci, di aprire sino alle 22 i ristoranti per il weekend di San Valentino.… -