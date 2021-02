Repubblica – Domani giornata decisiva per i diritti TV della Serie A | rischio stallo

Leggi su intermagazine

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ancora da assegnare iTV per il triennio 21/24A Sarà unaquella diin temi diTV per laA. I club, chiamati in assemblea, dovranno votare per assegnare icon DAZN in vantaggio su Sky, ma con lo spettro che anchela votazione non risulti. “Per la prima volta nella storia, la prossimadiA spezzetterà 10 partite in dieci diversi momenti del weekend (con appendice al lunedì). Sembrano le prove generali per ciò che potrebbe essere il prossimo anno: soprattutto se, come pare probabile, ad assicurarsi la trasmissione di tutte le partite del campionato sarà Dazn”. ...