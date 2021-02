Regioni, alberghi e maestri. La furia bianca per lo stop (Di martedì 16 febbraio 2021) Lucia Galli L'urlo: "Pazienza finita, situazione drammatica". Un sindaco: "No alle elemosine, fateci lavorare" Alla fine a Mario pare di aver perso il treno due volte: da una parte il suo Orient Express è fermo da mesi. Lui, maître di bordo per cabine da mille e una notte, aveva accettato un lavoro per poche settimane a Cortina, in uno degli hotel storici della conca, al servizio di atleti e giornalisti, impegnati nei Mondiali. Ora sa che non vincerà nessuna medaglia e probabilmente nemmeno un rinnovo di contratto. Questo blocco degli impianti da sci è come l'ultimo treno notturno perso per un lavoro almeno stagionale, in attesa di ripartire per Istanbul o Parigi, sulle orme di Agatha Christie. La sua è una storia fra le mille ed è molto più amara di un giallo. The day after, dopo l'ennesimo stop and go del governo, poteva esser il primo giorno di ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 febbraio 2021) Lucia Galli L'urlo: "Pazienza finita, situazione drammatica". Un sindaco: "No alle elemosine, fateci lavorare" Alla fine a Mario pare di aver perso il treno due volte: da una parte il suo Orient Express è fermo da mesi. Lui, maître di bordo per cabine da mille e una notte, aveva accettato un lavoro per poche settimane a Cortina, in uno degli hotel storici della conca, al servizio di atleti e giornalisti, impegnati nei Mondiali. Ora sa che non vincerà nessuna medaglia e probabilmente nemmeno un rinnovo di contratto. Questo blocco degli impianti da sci è come l'ultimo treno notturno perso per un lavoro almeno stagionale, in attesa di ripartire per Istanbul o Parigi, sulle orme di Agatha Christie. La sua è una storia fra le mille ed è molto più amara di un giallo. The day after, dopo l'ennesimoand go del governo, poteva esser il primo giorno di ...

