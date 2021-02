'Rainbow Six Parasite è semplicemente un placeholder': Ubisoft annuncerà il nuovo nome a breve (Di martedì 16 febbraio 2021) In queste ore è emerso un rumor sul nome del prossimo capitolo della serie Rainbow Six di Ubisoft. Dopo aver deciso di cambiare Rainbow Six Quarantine a causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo, alcune voci di corridoio indicavano che il nuovo nome del gioco sarebbe stato Rainbow Six Parasite. Ebbene, ora arriva la dichiarazione ufficiale di Ubisoft che afferma: "Anche se di recente abbiamo condiviso che cambieremo il nome di Rainbow Six Quarantine, 'Parasite' è solo un placeholder utilizzato dai nostri team interni. Di recente, abbiamo eseguito un test interno per il gioco e alcuni dei suoi dettagli sono diventati pubblici. Possiamo confermare che ... Leggi su eurogamer (Di martedì 16 febbraio 2021) In queste ore è emerso un rumor suldel prossimo capitolo della serieSix di. Dopo aver deciso di cambiareSix Quarantine a causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo, alcune voci di corridoio indicavano che ildel gioco sarebbe statoSix. Ebbene, ora arriva la dichiarazione ufficiale diche afferma: "Anche se di recente abbiamo condiviso che cambieremo ildiSix Quarantine, '' è solo unutilizzato dai nostri team interni. Di recente, abbiamo eseguito un test interno per il gioco e alcuni dei suoi dettagli sono diventati pubblici. Possiamo confermare che ...

