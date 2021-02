Ragazzino si mette alla guida del treno della Circumvesuviana e pubblica video su Tik Tok (Di martedì 16 febbraio 2021) Sta facendo il giro del web il video di un ragazzo che si introduce nella cabina di comando della Circumvesuviana postato poi su Tik Tok. Il giovane, come si vede nel video, si diverte fingendo di essere alla guida del treno. Il Ragazzino ha replicare alle critiche ricevute in risposta alla segnalazione diffusa dal consigliere regionale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 16 febbraio 2021) Sta facendo il giro del web ildi un ragazzo che si introduce nella cabina di comandopostato poi su Tik Tok. Il giovane, come si vede nel, si diverte fingendo di esseredel. Ilha replicare alle critiche ricevute in rispostasegnalazione diffusa dal consigliere regionale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

