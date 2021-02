Rafinha | “A Parigi sono rimasto sorpreso da Verratti | è incredibile Il Barcellona mi ha dato tutto”

(Di martedì 16 febbraio 2021)Alcantara sarà un ex nella sfida del Camp Nou tra-PSG. Il centrocampista brasiliano ha parlato così a Le Parisien: “Ilha rappresentato, mi ha. Ho imparato quasinella Cantera, ricordo con piacere quegli anni.cresciuto a, ??ho vissuto per 13 anni e mi sento anche catalano.cresciuto anche come persona, il Barça sarà sempre speciale”. Chi ti hadi più a? “Lo sapevo già, tutti sanno che è molto forte e diverso dagli altri. Parlo di Marco: sta raggiungendo un livello superiore. È un giocatore”. Icardi e Neymar?: “Il fatto che fossero a ...

C'è grande attesa per il big match di Champions League tra Barcellona e Psg di questa sera. Intervenuto a Le Parisien uno dei grandi ex della sfida Rafinha ha commentato i temi caldi della gara soffer ...Barcellona e PSG si sfidano nell'andata degli ottavi di Champions League: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.