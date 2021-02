Punta la pistola in faccia al giornalista e all’operatore durante una diretta tv: la rapina filmata e postata su Twitter (Di martedì 16 febbraio 2021) Il giornalista televisivo ecuadoriano Diego Ordinola ha postato sul proprio profilo Twitter il video della rapina subita il 12 febbraio, intorno alle 13, mentre si trovava davanti allo stadio Monumental di Guayaquil per fare un collegamento in diretta. Il malvivente ha prima Puntato la pistola in faccia al cronista e poi all’operatore, intimando di consegnargli il cellulare. Il ladro è poi scappato inseguito dal cameraman che ha continuato a filmare. Ordinola ha postato il filmato nella speranza che si riesca a rintracciare il rapinatore: “La polizia ha promesso che riuscirà a trovare questi criminali” ha commentato video Twitter/Diego Ordinola L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Iltelevisivo ecuadoriano Diego Ordinola ha postato sul proprio profiloil video dellasubita il 12 febbraio, intorno alle 13, mentre si trovava davanti allo stadio Monumental di Guayaquil per fare un collegamento in. Il malvivente ha primato lainal cronista e poi, intimando di consegnargli il cellulare. Il ladro è poi scappato inseguito dal cameraman che ha continuato a filmare. Ordinola ha postato il filmato nella speranza che si riesca a rintracciare iltore: “La polizia ha promesso che riuscirà a trovare questi criminali” ha commentato video/Diego Ordinola L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

