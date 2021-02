Puglia | meteo | dopo l’allerta temperature ancora molto basse Attenzione al ghiaccio Monti dauni | situazione glaciale Valle d' Itria a quota zero gradi

NoiNotizie : #Puglia, #meteo: dopo l'allerta temperature ancora molto basse. Attenzione al ghiaccio (immagine: fonte protezione… - emiliodanzi : RT @MeteOnePB: ?? #16febbraio soleggiato ovunque ma con freddo all'alba e venti di maestrale. Rischio #gelate notturne #meteo #puglia #basi… - Tantzstanze83 : RT @MeteOnePB: ?? #16febbraio soleggiato ovunque ma con freddo all'alba e venti di maestrale. Rischio #gelate notturne #meteo #puglia #basi… - MeteOnePB : ?? #16febbraio soleggiato ovunque ma con freddo all'alba e venti di maestrale. Rischio #gelate notturne #meteo… - Borderline_24 : #Maltempo, da mercoledì il #Gelo abbandona la #Puglia: prove di primavera -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia meteo

QUOTIDIANO.NET

Ancora un frigo, i monti dauni. Nel territorio di Celle San Vito (immagine: fonte protezione civile della) il risveglio radente i - 6 gradi centigradi. Passata l'allerta per neve e vento le temperature permangono molto basse. Martina, Franca zero gradi alle sette del mattino. Il rischio permane ...Previsioniper domani, 16 Febbraio: Sud Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio locali piogge sulla, asciutto altrove con ...La variante inglese sembra essere la più diffusa in Italia. È più contagiosa e forse più letale, ma i vaccini sono efficaci. Necessario aumentare le misure restrittive per frenare i contagi che aument ...La tanto annunciata ventata di freddo gelido, proveniente dalla Siberia, alla fine è arrivata. E non ha colto impreparati i pugliesi, a partire da quelli che abitano la provincia di ...