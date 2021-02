PSG, Kean: «Juventus sempre nel cuore. Spero che Mancini mi abbia visto» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Moise Kean, attaccante del PSG, ha commentato la vittoria ottenuta in Champions League contro il Barcellona: le sue parole Moise Kean, attaccante del Paris Saint-Germain, ha commentato la vittoria ottenuta in Champions League contro il Barcellona. «È un’ottima cosa che gli italiani abbiano fatto bene, Spero che il mister abbia visto la partita. La Juventus? A Parigi sto facendo molto bene, siamo un gruppo magnifico, tutti mi hanno accolto bene, lo staff mi ha seguito tutti i giorni per migliorarmi al 100%. Non è dimenticata, la Juve, sarà sempre nel cuore. È la prima squadra che ha fatto esordire, non la dimenticherò mai. Guardo sempre le partite». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Moise, attaccante del PSG, ha commentato la vittoria ottenuta in Champions League contro il Barcellona: le sue parole Moise, attaccante del Paris Saint-Germain, ha commentato la vittoria ottenuta in Champions League contro il Barcellona. «È un’ottima cosa che gli italianino fatto bene,che il misterla partita. La? A Parigi sto facendo molto bene, siamo un gruppo magnifico, tutti mi hanno accolto bene, lo staff mi ha seguito tutti i giorni per migliorarmi al 100%. Non è dimenticata, la Juve, sarànel. È la prima squadra che ha fatto esordire, non la dimenticherò mai. Guardole partite». Leggi su Calcionews24.com

