Psg da sogno | Mbappè oscura Messi E il Barcellona avrà la forza di sognare la ‘remuntada’?

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Per la quarta stagione consecutiva, ilincassa una figuraccia in campo europeo. Nel 4-1 inflitto dal Psg alspicca Mbappé ma anche i tratti arrendevoli di una creatura ferita che non riesce più a cambiare capitolo. Persino l’irreale prestazione di Kylian Mbappé sembra aver assunto tratti più normali di fronte alle macerie blaugrana. Sorprende la naturalezza e l’assenza di reazione ine compagni. Sorprende il non sorprendersi più nel vedere il leggendariodominato e travolto dagli avversari: Roma, Liverpool, Bayern Monaco e ora Psg che al ritornoil compito di scacciare gli incubi rimonta. Non sorprende più Kylian, secondo calciatore nella storia della Champions League ad aver siglato una tripletta al Camp Nou da avversario, dopo Andriy ...