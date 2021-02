Provincia di Salerno | circa 3 milioni di euro per lavori sulla sicurezza nelle scuole

(Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLadiha stanziato la somma di € 2.800.000,00, per “di manutenzione degli edifici scolastici per aumentare i livelli die fronteggiare l’emergenza da Covid-19” a seguito di assegnazioni di ulteriori finanziamenti a valere sul “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali”. “Sono stati elaborati due progetti – dichiara il Presidente dellaMichele Strianese – da parte del nostro settore Edilizia scolastica e Patrimonio, diretto da Angelo Michele Lizio con il supporto del consiglierele delegato all’edilizia scolastica Antonio Sagarese. Ogni progetto ha un importo di € 1.400.000,00 l’uno, sia per lericadenti nell’Area Centro Nord che per lericadenti ...

La Provincia di Salerno ha stanziato la somma di € 2.800.000,00, per "Lavori di manutenzione degli edifici scolastici per aumentare i livelli di sicurezza e fronteggiare l'emergenza da Covid-19" a seg ...