Prove di coalizione Pd-M5s-Leu | al Senato nasce il primo intergruppo Conte parla da leader | “Valorizzare il lavoro svolto”

(Di martedì 16 febbraio 2021) Alla vigilia delvoto di fiducia a Mario Draghi in, Pd-M5s-Leu hanno deciso di farre il“che riparta dell’esperienza positiva del governo2”. Un modo per ricompattare l’alleanza prima della prova in Aula e la dimostrazione che dietro le quinte si continua a lavorare al progetto di. Pochi minuti dopo l’annuncio, è arrivata anche la nota del premier uscente Giuseppe: “Iniziativa giusta e opportuna”, si legge. “In questa fase è ancora più urgente l’esigenza di costruire spazi e percorsi di riflessione che valorizzino ilcomune giàe contribuiscano ad indirizzare la svolta ecologica e digitale e le riforme di efficientamento della Pa e della ...

Il Fatto Quotidiano

... quindi l'unico a dire No a Draghi sarà Nicola Fratoianni, ma è una prima crepa all'interno dellache sosteneva il Governo Conte due. In casa Pd è ancora la questione della rappresentanza ..." Siamo sempre più determinati a far nascere questaelettorale ". A cosa punta? " Al ritorno ai principi del confronto, del dibattito e anche dello scontro . Ma gli elementi comuni ...Ieri Conte ha detto che "crede molto nell'alleanza Pd-M5s-Leu". Oggi i capigruppo a Palazzo Madama hanno deciso di far nascere il nuovo gruppo: "Da domani insieme per rilanciare il Paese" ...Orbetello: "Sinistra Italiana ribadisce la volontà di aderire ad un fronte comune del centro sinistra per battere le destre orbetellane alle prossime elezioni amministrative. Valutata la situazione po ...