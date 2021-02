Proteste in India per Disha Ravi, la Greta indiana arrestata per sedizione (Di martedì 16 febbraio 2021) Le idee vengono punite con il carcere in India. È quel che è successo a Disha Ravi, 22 anni, tra i fondatori del gruppo Indiano di Fridays for Future, nota nel suo paese come la Greta Thunberg Indiana. L’accusa contro di lei è quella di sedizione. La Polizia della capitale Delhi l’ha infatti incriminata con l’accusa di aver avuto un ruolo chiave nella formulazione del toolkit, la “cassetta degli attrezzi” diffusa online per affiancare i contadini Indiani nella loro lotta, rilanciata lo scorso 4 febbraio appunto da Greta Thunberg. Si tratta di un manuale in sostegno allo sciopero contro tre leggi neoliberiste a favore delle grandi industrie nel settore agricolo. Disha, vegana, dipendente di una azienda di Bangalore che ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 febbraio 2021) Le idee vengono punite con il carcere in. È quel che è successo a, 22 anni, tra i fondatori del gruppono di Fridays for Future, nota nel suo paese come laThunbergna. L’accusa contro di lei è quella di. La Polizia della capitale Delhi l’ha infatti incriminata con l’accusa di aver avuto un ruolo chiave nella formulazione del toolkit, la “cassetta degli attrezzi” diffusa online per affiancare i contadinini nella loro lotta, rilanciata lo scorso 4 febbraio appunto daThunberg. Si tratta di un manuale in sostegno allo sciopero contro tre leggi neoliberiste a favore delle grandi industrie nel settore agricolo., vegana, dipendente di una azienda di Bangalore che ...

