Progetto MarsOne | destinazione Pianeta Rosso per sempre

(Di martedì 16 febbraio 2021) Gli studenti di Prima Scientifico Applicate del Centro Salesiano Don Bosco di Treviglio ci raccontano del”. Tutto è iniziato quando, durante una lezione di scienze, la professoressa ci ha parlato del. Questo ambiziosofu proposto e guidato dal ricercatore Bas Lansdorp e aveva lo scopo di stabilire, in alcuni anni, una colonia permanente su Marte. Secondo l’idea originale ilera diviso in varie fasi: – nel 2016 si sarebbe dovuto inviare nell’orbita di Marte un satellite artificiale per le telecomunicazioni; – nel 2025 sarebbe dovuto partire il primo gruppo, composto da 4 uomini e donne, tutti volontari; – quest’ultimo passaggio si sarebbe dovuto ripetere ogni 2 anni, fino ad arrivare al 2035. Una volta arrivati su Marte, gli uomini ...

