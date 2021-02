Procura di Roma, il Tar ha accolto due dei tre ricorsi presentati contro la nomina di Michele Prestipino a capo dell’ufficio (Di martedì 16 febbraio 2021) Il caso Palamara, le sue chat e gli incontri per pilotare le nomine degli uffici giudiziari continua ad avere conseguenze. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto due dei tre ricorsi presentati dal Procuratore generale di Firenze, Marcello Viola, e dai Procuratori di Palermo, Francesco Lo Voi, e di Firenze, Giuseppe Creazzo, contro la nomina di Michele Prestipino a capo della Procura di Roma, da parte del Csm, il 4 marzo dello scorso anno. La nomina di Prestipino arrivò al termine di un percorso travagliato dopo la bufera sulle nomine scoppiata con il caso Palamara. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Il caso Palamara, le sue chat e gli incontri per pilotare le nomine degli uffici giudiziari continua ad avere conseguenze. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio hadue dei tredaltore generale di Firenze, Marcello Viola, e daitori di Palermo, Francesco Lo Voi, e di Firenze, Giuseppe Creazzo,ladidelladi, da parte del Csm, il 4 marzo dello scorso anno. Ladiarrivò al termine di un percorso travagliato dopo la bufera sulle nomine scoppiata con il caso Palamara. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

