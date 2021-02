Primi over 85 vaccinati contro il Covid: già 74mila anziani prenotati (Di martedì 16 febbraio 2021) Ciò significa che oltre il 40% delle 178.000 persone appartenenti a questa fascia di popolazione ha già prenotato, in un solo giorno e mezzo, il vaccino contro il Covid - ... Leggi su ravennatoday (Di martedì 16 febbraio 2021) Ciò significa che oltre il 40% delle 178.000 persone appartenenti a questa fascia di popolazione ha già prenotato, in un solo giorno e mezzo, il vaccinoil- ...

montalcinonews : #Covid, i primi vaccini #Pfizer per gli over 80 arriveranno a Montalcino la prossima settimana. A confermarlo alla… - Bubu_Inter : RT @Ruffino_Lorenzo: Il problema poi si porrà anche per i 60-69 anni a meno che non cambi qualcosa con il vaccino AstraZeneca o arrivi il J… - intoscana : ?????????????? ???? ?????? ???? ???????????????????????? ?????????? ???????? ???? ??? S??????? ????? ?? C????? B???????? ??? Sono stati 84 i primi tosca… - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Vaccini in Liguria, oltre 10 mila prenotazioni. Dalle 6 aperto anche il call center. Partenze… - infoitinterno : Covid, primi vaccini agli over 80«Speriamo che l’incubo finisca» -

Ultime Notizie dalla rete : Primi over Primi over 85 vaccinati contro il Covid: già 74mila anziani prenotati

Ciò significa che oltre il 40% delle 178.000 persone appartenenti a questa fascia di popolazione ha già prenotato, in un solo giorno e mezzo, il vaccino contro il Covid - ...

Vaccinazioni in Liguria, oltre 15 mila prenotazioni. Nel Tigullio già esauriti i posti per febbraio | La situazione nelle altre province

... da mercoledì 17 febbraio prenotazione anche per gli over 85 e da giovedì 18 tutti i nati prima del 31 dicembre 1941 . Le prenotazioni effettuate: i primi dati "Sul totale delle prenotazioni arrivate ...

16/02/2021 | Vaccini nel Chietino: domani i primi over 80 Rete8 Covid: al via vaccinazione ultraottentenni nel Chietino

I primi over 80 residenti in provincia di Chieti saranno vaccinati domani con una campagna che prenderà avvio negli ambulatori del Servizio Igiene e sanità pubblica di Lanciano e di Chieti e nella ...

Coronavirus. Al via vaccinazioni di ultraottantenni nel Chietino

I primi over 80 residenti in provincia di Chieti saranno vaccinati domani con una campagna che prenderà avvio negli ambulatori del Servizio Igiene e sanità pubblica di Lanciano e di Chieti e nella Dir ...

Ciò significa che oltre il 40% delle 178.000 persone appartenenti a questa fascia di popolazione ha già prenotato, in un solo giorno e mezzo, il vaccino contro il Covid - ...... da mercoledì 17 febbraio prenotazione anche per gli85 e da giovedì 18 tutti i nati prima del 31 dicembre 1941 . Le prenotazioni effettuate: idati "Sul totale delle prenotazioni arrivate ...I primi over 80 residenti in provincia di Chieti saranno vaccinati domani con una campagna che prenderà avvio negli ambulatori del Servizio Igiene e sanità pubblica di Lanciano e di Chieti e nella ...I primi over 80 residenti in provincia di Chieti saranno vaccinati domani con una campagna che prenderà avvio negli ambulatori del Servizio Igiene e sanità pubblica di Lanciano e di Chieti e nella Dir ...