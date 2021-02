"Presi in giro, così moriamo". L'ira della montagna contro Roma (Di martedì 16 febbraio 2021) Martina Piumatti Il comprensorio sciistico della Valchiavenna in ginocchio dopo l'ennesimo rinvio della riapertura dagli impianti. "Servono indennizzi immediati. Ora Roma agisca" Tanta neve, previsioni di tempo bello, prenotazioni al completo. Protocolli sanitari rispettati alla lettera. Approvvigionamenti acquistati da alberghi, bar e ristoranti. Stagionali degli impianti di risalita e maestri di sci ingaggiati. Madesimo e tutta la Valchiavenna erano pronte a ripartire. Poi a poche ore dall’attesa riapertura degli impianti arriva lo stop. Una mannaia per l’economia della località sciistica della Valchiavenna, in ginocchio da mesi, che nel colpo di coda di una stagione disastrosa sperava di salvare il salvabile. Invece, ai lavoratori della montagna da ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 febbraio 2021) Martina Piumatti Il comprensorio sciisticoValchiavenna in ginocchio dopo l'ennesimo rinvioriapertura dagli impianti. "Servono indennizzi immediati. Oraagisca" Tanta neve, previsioni di tempo bello, prenotazioni al completo. Protocolli sanitari rispettati alla lettera. Approvvigionamenti acquistati da alberghi, bar e ristoranti. Stagionali degli impianti di risalita e maestri di sci ingaggiati. Madesimo e tutta la Valchiavenna erano pronte a ripartire. Poi a poche ore dall’attesa riapertura degli impianti arriva lo stop. Una mannaia per l’economialocalità sciisticaValchiavenna, in ginocchio da mesi, che nel colpo di coda di una stagione disastrosa sperava di salvare il salvabile. Invece, ai lavoratorida ...

Non va bene, ci hanno presi in giro. Non si capisce perchè la montagna debba rimanere chiusa quando con gli sci ai piedi si ha la distanza di sicurezza, fa freddo e con casco, tute e sciarpe siamo ...

Il comprensorio sciistico della Valchiavenna in ginocchio dopo l'ennesimo rinvio della riapertura dagli impianti. "Servono indennizzi immediati. Con la montagna muore fetta importante di Pil. Ora Roma ...

