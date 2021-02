Presentazioni F1 2021 | Alpine e Aston Martin annunciano le date Il calendario aggiornato

Leggi su oasport

(Di martedì 16 febbraio 2021) L’aggiornamento deldelledi F1 prosegue e, dopo l’unveiling della McLaren, sono arrivate delle comunicazioni importanti in merito ad altri due team attesi, vale a dire l’e l’. La scuderia, precedentemente nota come Renault, ha rivelato che saranno i tolti i veli dalla propria monoposto il 2 marzo, lo stesso giorno in cui farà la sua apparizione la W12 Mercedes. La macchina, che vedrà alla guida il due volte campione del mondo Fernando Alonso e il francese Esteban Ocon, si chiamerà A521 e l’obiettivo sarà quello di migliorare il progetto gara dopo gara per arrivare al meglio nel 2022, quando il regolamento tecnico muterà decisamente le macchine. Una preparazione, c’è da dire, problematica per Alonso, protagonista di un incidente in bicicletta lo scorso 11 ...