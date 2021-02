Presentazione del progetto “Giardino in memoria delle vittime di Vigna Jacobini” Le foto del progetto IN ESCLUSIVA su Roma Daily News

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 febbraio 2021) Il 16 dicembre 1998 è una data che i residenti di Via di, zona Portuense, non dimenticheranno mai. Quel 16 dicembre alle 3 di notte il palazzo al civico 65 crollò improvvisamente. Nessuna avvisaglia, nessun segnale premonitore. In quella tragedia morirono 27 persone38 residenti nello stabile e ciò che rimase del palazzo fu solo un cumulo di macerie. A distanza di 22 anni il Coordinamento della Lega dell’XI Municipio ha deciso di riqualificare l’area spartitraffico presente in Via Crispigni dedicando lo spazio proprio a quella tragedia avvenuta due decenni prima indi coloro che, a seguito del crollo, oggi non sono qui con noi. Unambizioso quanto importante che vuole avere come obiettivo quello di ricucire il rapporto con i territori dando ...