Precipita al suolo e muore | dramma in un' azienda di Suisio

Ultime Notizie dalla rete : Precipita suolo

Il Giorno

Un lavoratore di 71 anni che apparterrebbe a una ditta esterna, è precipitato almentre lavorava in altezza. Sul posto il personale tecnico di ATS, Ufficio Prevenzione e Sicurezza negli ...Lentamente si mescola con l'acqua salata già presente, reagisce ecome carbonato solido ... Per rendere più rapido il processo, si tratta di estrarre dalrocce ignee come il basalto, ...Suisio (Bergamo), 16 febbraio 2021 - Infortunio mortale, questa mattina intorno alle 10.15, alla Gemtex di Suisio, azienda che produce nastri elastici per abbigliamento. Un lavoratore di 71 anni che a ...Infortunio sul lavoro a Suisio, muore 71 enne. E’ successo questa mattina intorno alle 10.15 alla “Gemtex”. L’uomo sarebbe precipitato a terra mentre lavorava in altezza ...