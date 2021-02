Precari Scuola e delle PA: la UE sanziona l'Italia, ecco i diritti dei dipendenti da riconoscere (Di martedì 16 febbraio 2021) I lavoratori Precari della Scuola, dei Vigili del Fuoco, del Servizio Sanitario Nazionale e di tutti i comparti della Pubblica Amministrazione vengono discriminati dalle leggi Italiane in materia di lavoro. A stabilirlo è la Commissione Europea che ha fatto scattare una procedura di infrazione contro il nostro Paese. Una procedura che potrebbe finalmente dare diritto ai lavoratori dipendenti dei comparti pubblici, al riconoscimento di alcuni diritti che secondo l'Unione Europea le nostre leggi ledono. E si ipotizza il ricorso alla Corte di Giustizia Europea che in linea di massima sembra già orientata al giusto riconoscimento di questi diritti lesi ai lavoratori dipendenti pubblici. Perché l'Italia discrimina i lavoratori pubblici ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 16 febbraio 2021) I lavoratoridella, dei Vigili del Fuoco, del Servizio Sanitario Nazionale e di tutti i comparti della Pubblica Amministrazione vengono discriminati dalle leggine in materia di lavoro. A stabilirlo è la Commissione Europea che ha fatto scattare una procedura di infrazione contro il nostro Paese. Una procedura che potrebbe finalmente dare diritto ai lavoratoridei comparti pubblici, al riconoscimento di alcuniche secondo l'Unione Europea le nostre leggi ledono. E si ipotizza il ricorso alla Corte di Giustizia Europea che in linea di massima sembra già orientata al giusto riconoscimento di questilesi ai lavoratoripubblici. Perché l'discrimina i lavoratori pubblici ...

