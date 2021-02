Prada Cup | Silvio Arrivabene | “Meglio regatare come Luna Rossa che stare in bolla come New Zealand”

(Di martedì 16 febbraio 2021)è il designer production manager di American Magic, sodalizio che è stato eliminato danella semifinale diCup (4-0). Gli statunitensi si sono resi protagonisti di una brutta scuffia nella baia di Auckland e di una successiva corsa contro il tempo per riparare la loro imbarcazione. L’ingegnere friulano vanta una lunghissima esperienza in America’s Cup, iniziata con Mascalzone Latino e proseguita con Alinghi.ha rilasciato una lunga intervista a Sail2U, trasmissione condotta da Stefano Vegliani e trasmessa sui canali social di OA Sport. Il classe 1975 ha analizzato quello che è successo nel Golfo di Hauraki: “Una volta qui a Auckland tutti hanno cercato di navigare il più possibile, anche per le condizioni ...

Eurosport_IT : ?@lunarossa? è uno spettacolo! Altre due vittorie su Team Ineos UK nella seconda giornata di finali di Prada Cup.… - Agenzia_Italia : Luna Rossa vince le prime due regate della Prada Cup, 2-0 sugli inglesi - ilpost : Luna Rossa ha vinto le prime due regate contro Ineos UK - CinqueColonne : La storica imbarcazione italiana Luna Rossa si porta sul 4 a 0 nella finale di Prada Cup 2021 contro Ineos UK Team… - DavideRonni : @guyfawkes2_0 Rinviata anche Prada Cup. E i nostri 'scienziati' vogliono imitare la Nuova Zelanda che chiude tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Prada Cup

Sono ore di attesa con il fiato sospeso per la. Sulla città di Auckland vige un lockdown di livello 3. Le restrizioni sono molto diverse rispetto all'Italia, almeno con questo grado di allerta. Di fatto sono bloccati i soli mezzi ...Mentre è in pieno corso di svolgimento la Finale ditra Luna Rossa ed Ineos UK, con la speranza che si possa tornare in acqua sin da giovedì 18 febbraio, i detentori di Team New Zealand proseguono nello sviluppo della barca in vista dell'...Silvio Arrivabene è il designer production manager di American Magic, sodalizio che è stato eliminato da Luna Rossa nella semifinale di Prada Cup (4-0). Gli statunitensi si sono resi protagonisti di u ...Questo il calendario della Prada Cup, che si corre al meglio delle sette vittorie. Mercoledì si dovevano disputare gara 5 e gara 6, ma saranno spostate in avanti a causa di un sospetto focolaio di Cov ...