Prada Cup | ipotesi nuovo calendario Il programma dipende dai risultati di Luna Rossa e Ineos

(Di martedì 16 febbraio 2021) Sono ore di attesa con il fiato sospeso per laCup. Sulla città di Auckland vige un lockdown di livello 3. Le restrizioni sono molto diverse rispetto all’Italia, almeno con questo grado di allerta. Di fatto sono bloccati i soli mezzi pubblici, per il resto la vita (soprattutto lavorativa) prosegue normalmente e persino senza l’uso delle mascherine. Ad oggi non esiste ancora undelle restanti nove regate della Finale diCup. Il motivo è semplice: solo domani, nel pomeriggio neozelandese di mercoledì 17 febbraio (in Italia sarà notte), il Governo deciderà il da farsi sulle misure da adottare a partire da giovedì 18: il lockdown potrebbe venire interrotto o prolungato. Per il momento prevale l’ottimismo. Ad Auckland si è verificato un vero esodo di massa nelle ore che hanno preceduto il ...

Eurosport_IT : ?@lunarossa? è uno spettacolo! Altre due vittorie su Team Ineos UK nella seconda giornata di finali di Prada Cup.… - Agenzia_Italia : Luna Rossa vince le prime due regate della Prada Cup, 2-0 sugli inglesi - ilpost : Luna Rossa ha vinto le prime due regate contro Ineos UK - Giorgia92876831 : RT @AquileDel: Prada cup in Nuova Zelanda... guardate il pubblico... non c'è coviddi lì - laci_bacsi : Prada Cup, Ineos rischia di ribaltarsi: la barca del team inglese sembra prendere il volo -

Ultime Notizie dalla rete : Prada Cup

In sintesi restano popssibili gli allenamenti dei team, in conformità con le procedure interne anti Covid, mentre sono allo studio modifiche per garantirte la fluidità della finale di, in ...Parla così del 4 - 0 contro gli inglesi di Ineos inil timoniere di Luna Rossa, Francesco Bruni, ai microfoni di 'Radio anch'io Sport' su Rai Radio1. 'Adesso abbiamo tante possibilità di ...Sono ore di attesa con il fiato sospeso per la Prada Cup. Sulla città di Auckland vige un lockdown di livello 3. Le restrizioni sono molto diverse rispetto all'Italia, almeno con questo grado di aller ...Non c'è dubbio che la sosta forzata e il rinvio (almeno) delle regate di domani, mercoledì siano un danno (s portivo) per Luna Rossa. Che da questa sosta -non si sa quanto prolungata - ha tutto da per ...