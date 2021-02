Porto-Juventus | Pirlo annuncia assenze pesantissime in difesa e attacco

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 16 febbraio 2021) Obiettivo riscatto per la. Il club bianconero si prepara per la partita degli ottavi di finale di Champions League contro il, l’obiettivo della squadra di Andreaè quello di ipotecare la qualificazione già dalla gara d’andata. L’intenzione è quella di dimenticare la sconfitta contro il Napoli, la situazione in campionato si è complicata terribilmente per i bianconeri, ma ci sono ancora i margini per raggiungere l’obiettivo. Ladovrà fare i conti con qualche assenza di troppo. La conferma è arrivata direttamente dall’allenatorein conferenza stampa. Torna la Champions League, al via gli ottavi di finale: accoppiamenti, date e favorite La conferenza di AndreaL’allenatore Andreaha fornito interessanti indicazioni in ...