Porto-Juventus domani in tv in chiaro? | canale | orario e diretta streaming Champions League 2020 2021

Porto-Juventus si sfidano nell'andata degli ottavi di finale della Champions League 2020/2021. Le due compagini saranno impegnate sul campo del Do Dragao, calcio d'inizio in programma domani mercoledì 17 febbraio alle ore 21:00. Importante partire con il piede giusto in questa fase ad eliminazione diretta per gli uomini di Pirlo. Non è prevista alcuna diretta tv in chiaro dell'incontro dei bianconeri, i tifosi della Vecchia Signora potranno quindi vedere il match solo in esclusiva su Sky Sport oltre che in diretta streaming grazie a Sky Go. Sportface vi racconterà la partita in tempo reale con pagelle, highlights, moviole, video e tanto altro ancora.

