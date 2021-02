Porto - Juve | Ronaldo | ' Adesso inizia la vera Champions'

(Di martedì 16 febbraio 2021) TORINO - Sarà una partita speciale per Cristianoquella di mercoledì sera col, valida per l' andata degli ottavi di finale diLeague . Il talentoghese fa ritorno in ...

juventusfc : ??????? La preparazione verso il Porto! ? ?? - juventusfc : Mister @Pirlo_official e @chiellini presentano #FCPJuve ??? Al via la conferenza stampa! LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : ??ORE 14.30 LIVE! ?? Le parole di Mister @Pirlo_official e di Giorgio @chiellini alla vigilia di #FCPJuve! #JuveUCL… - Rizkyriyadi_ : RT @juventusfc: ??????? La preparazione verso il Porto! ? ?? - vany_vero_89 : RT @juventusfc: ??????? La preparazione verso il Porto! ? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Juve

... "Attenti al" Infine Pirlo ha parlato delle favorite per la vittoria finale: ' La Champions è una competizione particolare - ha precisato l'allenatore della- , quando la giochi te ne ...Ronaldo concentrato per la Champions, Conceicao prepara la sfida a Ronaldo Guarda la gallery, Ronaldo scatenato in allenamento per la Champions Ronaldo: "Rispettiamo l'avversario, ..."Ronaldo è il migliore al mondo, è un orgoglio per tutto il Portogallo quando gioca per la nazionale, ma la Juve non è solo Cristiano: ha tanti altri giocatori forti e pericolosi". Così Sergio ...Sulla gara col Porto "Sarà una partita molto complicata, loro sono una squadra che si difende molto bene. Molto compatta, stile Atletico Madrid, molto bravi astringessi con due l ...