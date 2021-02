Porsche 911 GT3 | prezzo e caratteristiche tecniche della nuova supersportiva tedesca – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 febbraio 2021) La911 GT3 è la trasposizione stradale delle911 che corrono nei campionati di tutto il mondo – dai monomarca nazionali agli endurance internazionali più prestigiosi – e ne rappresenta una perfetta sintesi. La sua ricetta tecnica è sublime e conferma, ancora una volta, quell’eccellenza del 6 cilindri boxer aspirato, montato rigorosamente in coda, dietro l’asse posteriore: un motore che assicura un piacere di guida e una musicalità al limite del commovente. Anche da profani, basta un’occhiata per rendersi conto che la GT3 non è la “solita” 911: dietro campeggia un alettone che potrebbe pure essere usato come una graziosa mensola da garage e che provvede a generare un elevato carico verticale. Così come il diffusore, l’ala può essere regolata manualmente con l’incidenza che più si addice al tracciato da ...