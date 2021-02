Pirlo: “Bonucci e Dybala out, Ramsey recupera. Attenzione alle loro ripartenze” (Di martedì 16 febbraio 2021) Conferenza stampa in casa Juventus alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Champions con il Porto. A parlare il tecnico Andrea Pirlo che ha reso note le condizioni di Bonucci e Dybala e ha parlato della sfida ai portoghesi. Queste le sue parole: “Sarà una partita molto complicata, loro sono una squadra che si difende molto bene. Molto compatta, stile Atletico Madrid, molto bravi a stringersi con due linee da quattro. Servirà pazienza e non forzare le giocate perché poi hanno giocatori di gamba per ripartire”. Champions primo obiettivo? “No, iniziamo la stagione con la voglia di vincere tutto. Siamo a metà della stagione e siamo ancora in corsa in tutti gli obiettivi, sabato è stata fatta una buona partita ed è mancato solo il risultato ma in campionato siamo ancora in corsa, senza dimenticare che abbiamo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 febbraio 2021) Conferenza stampa in casa Juventus alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Champions con il Porto. A parlare il tecnico Andreache ha reso note le condizioni die ha parlato della sfida ai portoghesi. Queste le sue parole: “Sarà una partita molto complicata,sono una squadra che si difende molto bene. Molto compatta, stile Atletico Madrid, molto bravi a stringersi con due linee da quattro. Servirà pazienza e non forzare le giocate perché poi hanno giocatori di gamba per ripartire”. Champions primo obiettivo? “No, iniziamo la stagione con la voglia di vincere tutto. Siamo a metà della stagione e siamo ancora in corsa in tutti gli obiettivi, sabato è stata fatta una buona partita ed è mancato solo il risultato ma in campionato siamo ancora in corsa, senza dimenticare che abbiamo ...

