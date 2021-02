Pirlo: Bonucci e Dybala ko. Porto come Atletico Madrid (Di martedì 16 febbraio 2021) OPorto (PortoGALLO) - Dopo il ko in campionato contro il Napoli (1 - 0), la Juve riparte dalla Champions League, dove agli ottavi di finale dovrà vedersela contro il Porto di Sergio Conceicao. Il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 16 febbraio 2021) OGALLO) - Dopo il ko in campionato contro il Napoli (1 - 0), la Juve riparte dalla Champions League, dove agli ottavi di finale dovrà vedersela contro ildi Sergio Conceicao. Il ...

juventusfc : ??? @Pirlo_official: «Viaggeranno tutti con noi. @bonucci_leo19 non è disponibile, @aaronramsey può giocare,… - juventusfc : ??? @Pirlo_official: «@Cristiano tornerà a casa e avrà voglia di segnare come sempre soprattutto in questo tipo di p… - juventusfc : ??? @Pirlo_official: «@bonucci_leo19 è un po' affaticato e si allenerà con noi oggi, poi valuteremo se portarlo a Na… - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Pirlo: 'Bonucci out. Ramsey può giocare, Dybala non è ancora pronto' - StefaniaStefyss : RT @forumJuventus: Pirlo pre #FCPJuve: 'In #UCL sale l'adrenalina, è il momento di aumentare le capacità. Ramsey ci sarà, Bonucci no' Chiel… -